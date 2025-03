RC - Dernières infos

Un nouveau pavillon d’accueil pour la réserve des Grangettes à Noville

Un pavillon de 167 m² va bientôt remplacer le cabanon actuel de 20 m² à la réserve des Grangettes, à Noville. Financé en grande partie grâce à des dons privés, ce projet devrait débuter à l’automne 2025, sous réserve qu’aucune opposition n’apparaisse.

La réserve des Grangettes s’apprête à tourner une page de son histoire. D’ici 2026, un pavillon d’accueil de 167 m² remplacera l’actuel cabanon de 20 m² à Noville. Ce projet d’envergure, estimé à 1,6 million de francs, est porté par la Fondation des Grangettes et financé en grande partie grâce à des dons privés et au soutien de la Loterie romande. Une aide cantonale est encore attendue, mais la mise à l’enquête publique est déjà prévue pour avril.

Classée parmi les rares zones humides d’importance internationale en Suisse, la réserve avait besoin d’infrastructures à la hauteur de son rôle. Ce pavillon offrira un espace dédié à l’accueil des visiteurs et à la sensibilisation du public à la biodiversité unique du site. Jacques Serex, président de la Fondation des Grangettes, souligne l’importance de ce projet :

Créée en 1989, la Fondation des Grangettes joue un rôle clé dans la préservation et la valorisation du site. Avec ce pavillon, elle souhaite renforcer son ancrage régional et maintenir de bonnes relations avec les riverains et les différentes associations locales. Un exemple concret : à quelques mètres de l’actuel cabanon se trouve une autre petite construction, occupée par les Tambours de Villeneuve.

Lorsque la Fondation a présenté son projet, elle a tenu à préserver ce lien avec le tissu local. Après discussion avec les tambourinaires, un accord a été trouvé : leur cabanon ne sera pas détruit, mais simplement déplacé de quelques mètres. Un compromis qui permet de libérer l’espace nécessaire pour le futur pavillon tout en respectant les traditions et les acteurs locaux. Jacques Serex :

Si tout se déroule comme prévu, la construction du pavillon débutera à l’automne et s’étalera sur environ six mois. Un chantier relativement simple, mais porteur d’une ambition forte : offrir à la réserve des Grangettes une vitrine à la hauteur de sa richesse écologique. Jacques Serex, revient sur les ambitions de ce projet :

