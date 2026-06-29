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Un nouveau parcours didactique au Mont-Pèlerin

La commune de Chardonne vient d’inaugurer son nouveau parcours didactique au Mont-Pèlerin. Un sentier familial qui permet de découvrir la nature et de se ressourcer.

Découvrir la forêt du Mont-Pèlerin de manière ludique, c’est la vocation du nouveau parcours inauguré jeudi dernier à Chardonne. Un sentier didactique d’1,7 kilomètres agrémenté de 9 panneaux explicatifs et de jeux permet de sensibiliser à la richesse du lieu. La commune a profité de l’occasion pour faire bâtir un abri forestier. Il est à disposition des promeneurs et valorise le bois, dont la thématique est aussi abordée lors de la balade. Ce projet, longuement réfléchi par la commune, s’ancre également dans la démarche durabilité entreprise par les autorités. Au-delà de la simple promenade familiale, ce sentier ce veut être porteur de valeurs. Gilbert Cavin, municipal en charge des domaines, du social et des écoles.

Subventionné par le canton, le projet global avoisine les 530’000 francs, dont 390’000 à la charge de la commune.

MV