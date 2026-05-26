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Un nouveau parc public inauguré sur la commune de Blonay – Saint-Légier

Un nouveau parc public a vu le jour sur la commune de Blonay – Saint-Légier. Inauguré ce mercredi, le parc de La Chiésaz invite à la rencontre et à la détente.

Le nouveau parc de la Chiésaz sera inauguré ce mercredi après-midi. Un nouvel espace proposé par la Municipalité de Blonay – Saint-Légier qui répond à l’absence de place de jeux à Saint-Légier. Ce parc, à travers duquel passe le cheminement scolaire des collèges de Blonay et Saint-Légier, se situe à proximité de l’église et à côté d’un EMS. Il a pour but de favoriser la détente, les activités en plein air, mais aussi les rencontres. Thierry George, municipal responsable de l’urbanisme et des travaux pour la commune de Blonay – Saint-Légier.

La commune possède en outre encore une parcelle jouxtant l’aménagement de cet espace public, sur lequel elle projette la construction d’une unité d’accueil pour la petite enfance. Ce projet s’intègre parfaitement dans la vision d’avenir porté par la Municipalité. Thierry George.

La population est invitée dès 16h30 par la Municipalité pour découvrir ce nouvel espace public et partager un moment convivial.