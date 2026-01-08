RC - Dernières infos

Un nouveau directeur pour le Centre Hospitalier du Valais Romand

Le Centre Hospitalier du Valais Romand tient son nouveau directeur.

Il s’agit de Gianni Saitta, actuel Directeur général de la direction générale de la santé du canton de Vaud. Il a également été directeur des opérations ad intérim du CHUV de janvier à juin 2025, indique le canton dans un communiqué. Gianni Saitta prendra ses fonctions le 1er mai 2026.  Son remplacement fera l’objet d’une prochaine mise au concours, déclare encore le canton.  

