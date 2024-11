RC - Dernières infos

Un nouveau directeur pour la Fondation Plate-Forme Jeunesse

La Fondation Plate-Forme Jeunesse a un nouveau directeur général.

Frédéric Abbet a travaillé 20 ans au sein du Groupe Mutuel, et officie comme secrétaire patronal et responsable de commissions paritaires au sein du Centre Patronal depuis 2015. Également secrétaire général du Salon des Métiers et de la Formation de Lausanne, il compte toutefois de fortes connexions avec le tissu économique du Chablais et du Canton, par sa fonction de Président du Conseil d’administration de la banque Raiffeisen Alpes Riviera Chablais Vaudois, notamment. Il succèdera dès le 1er février prochain, à Pascal Brunner, à la tête de la fondation depuis 14 ans.

La Fondation Plate-Forme Jeunesse, qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit d’une fondation basée à Aigle et Bex et créée en 1996. Elle oeuvre pour l’insertion professionnelle de jeunes et de migrants. Pour ce faire, elle organise différentes mesures, telles que le SeMo Chablais ou encore Epiglobe. Elle exploite également depuis 2015 « La Dent de Midi », une entreprise sociale active dans la restauration collective.