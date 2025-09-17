RC - Dernières infos

Un nouveau concept pour valoriser les fromages à raclette d’alpage de la Vallée d’Illiez

Un nouveau concept pour valoriser les fromages à raclette d’alpage de la Vallée d’Illiez va voir le jour en fin de semaine. Une pastille apposée sur chaque fromage permettra au consommateur d’en connaître l’histoire, mais aussi son intensité gustative.

Un concept né d’une collaboration entre la société agricole de la Vallée d’Illiez, l’organisme touristique Région Dents du Midi et l’Association des Championnats du Monde de la Raclette. Pour le président de cette dernière, si raclette rime souvent avec fête, il y a aussi une volonté de développement derrière cette manifestation. Henri-Pierre Galletti.

Pour réaliser la notation de l’intensité gustative de chaque fromage à raclette, il a fallu constituer un panel d’experts pour déguster les produits. Ils se sont mis à la tâche lundi, et seront peut-être amenés à se revoir régulièrement. On retrouve Henri-Pierre Galletti.

Parmi ce panel d’experts, figure notamment la présidente de l’Interprofession Raclette du Valais AOP, Malvine Moulin. Pour elle, c’est un outil de promotion intéressant pour le fromage qu’elle représente.

Une oenologue, Marie Linder, est également l’une des membres de ce panel. Elle nous explique la raison de sa présence.

Eddy Baillifard, ambassadeur des Championnats du Monde de la Raclette a aussi été sélectionné pour participer à ce panel. Et le concept a immédiatement plu au Pape de la Raclette.

Au total, c’est une vingtaine de fromages de plusieurs producteurs de la Vallée d’Illiez que les experts ont pu goûter et ainsi noter leur intensité. Intensité qui sera à découvrir dès la semaine prochaine sur les différents formats de raclette.