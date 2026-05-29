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Un nouveau co-directeur pour le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut

Serge Gremion a été nommé co-directeur du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut.

Il rejoindra Bruno Clément dès la fin de l’été prochain, à la suite du départ de Florent Liardet. Cette nouvelle dynamique accompagnera également une étape importante de l’organisation du Parc : la réunion prochaine des bureaux de l’équipe à Rossinière, dans un bâtiment qui accueillera également le futur projet de centre de médiation culturelle consacré à la saison d’alpage.

29 mai 2026

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