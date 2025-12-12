RC - Dernières infos

Un jeune stagiaire de 15 ans décède sur un chantier à Bex

Jeudi 11 décembre, un accident de travail s’est produit sur un chantier à Bex. Un stagiaire de 15 ans est décédé lors de la chute d’une palette de tuiles. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale.

Jeudi, peu avant 9h00, la centrale vaudoise police était avisée qu’un accident de travail venait de se produire sur un chantier à Bex. Un jeune homme de nationalité suisse âgé de 15 ans habitant la région, a été mortellement blessé lors du déchargement d’une palette de tuiles depuis un camion. L’élément s’est renversé sur lui au cours de la manipulation effectuée avec la grue du poids lourd pour des raisons que l’enquête devra déterminer. Malgré l’intervention rapide des secours, la victime est décédée sur les lieux du drame.

Plusieurs témoins présents sur les lieux ont été choqués et ont bénéficié de l’aide de l’Équipe de soutien d’urgence. Le Ministère public a été informé et la procureure de service a ouvert une enquête. Elle a confié les investigations aux spécialistes de l’unité de circulation de la gendarmerie pour le constat technique ainsi qu’aux enquêteurs de la gendarmerie territoriale.