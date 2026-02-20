RC - Dernières infos

Un incendie s’est déclaré ce vendredi matin à Bex

Un incendie s’est déclaré ce vendredi matin dans le centre de Bex, à la ruelle de l’Echaud. Le feu est maîtrisé mais la rue centrale et le quai de l’Avançon sont fermés à la circulation. Le train Bex-Villars-Bretaye ne circule pas non plus, au moins durant la durée de l’intervention.

L’incendie n’a pas fait de blessé. Il s’agit d’un appartement vide sous les combles qui a pris feu, la cause est pour l’heure indéterminée.