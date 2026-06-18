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Un héron géant va prendre son envol au cœur de Vevey

L’artiste veveysanne d’adoption Tami Hopf réalise cet été une fresque monumentale dans le passage du Simplon 14. Une œuvre inspirée du lac, de la nature et de la poésie qui transformera ce lieu de passage du centre-ville.

La silhouette d’un héron, des fleurs, des oiseaux cachés et quelques vers de poésie. D’ici début juillet, le passage du Simplon 14, qui relie le parc du Panorama à la rue du Simplon, changera de visage. La Ville de Vevey y a confié la réalisation d’une fresque monumentale à l’artiste et tatoueuse Tami Hopf.

Un projet rêvé depuis douze ans

Installée à Vevey depuis 2013, la Brésilienne d’origine n’a jamais caché son attachement à la ville. « J’ai toujours rêvé de faire une fresque ici », confie-t-elle.

Lorsque le Service de la culture l’a contactée pour imaginer un projet, l’artiste a immédiatement accepté. Encore fallait-il trouver le bon endroit. Une première proposition ne la convainc pas. Le déclic viendra finalement avec ce passage reliant deux ambiances urbaines très différentes. « Il y avait cette idée de traversée, de mouvement, de connexion entre plusieurs espaces. Tout me semblait inspirant. »

Un héron né d’un rêve

Pour imaginer l’œuvre, Tami Hopf a exploré de nombreuses pistes pendant plusieurs semaines. La solution finale lui apparaît presque comme une évidence. Au centre de la composition : un immense héron, déployant ses ailes dans le passage. L’oiseau sera accompagné d’éléments végétaux et d’un texte du poète brésilien Manoel de Barros.

L’artiste souhaite évoquer à la fois le mouvement, la nature et les rencontres humaines. Les observateurs pourront également découvrir plusieurs clins d’œil cachés dans la fresque, notamment des oiseaux imaginaires dissimulés dans le plumage du héron ainsi que des références à la flore de la région.

Le chantier, visible durant plusieurs semaines, mobilisera plusieurs personnes pour la logistique et l’installation des échafaudages. Une fois terminée, l’œuvre accompagnera les passants qui empruntent le passage du Simplon 14. « J’espère qu’elle apportera un peu de joie, de poésie et de voyage dans le quotidien des gens », sourit-elle.

Ecoutez l’entretien intégral de Tami Hopf

/JGA