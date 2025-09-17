RC - Dernières infos

Un habitant de Vernayaz accède au commandement de la Police valaisanne

Le futur commandant de la Police Valaisanne est un habitant de Vernayaz.

Frédéric Gisler, actuellement procureur au Ministère public du canton du Valais, succédera dès le 1er janvier 2026 à Christian Varone, qui a fait valoir son droit à la retraite. L’homme âgé de 52 ans est marié et père de quatre enfants, est procureur au Ministère public du canton depuis 2013, et remplaçant du premier procureur du Bas-Valais depuis 2018.

Frédéric Gisler est au bénéfice d’un doctorat en droit de l’Université de Fribourg, d’un Certificate of Advanced Studies (CAS) en magistrature pénale de la HES-SO de Neuchâtel et d’un CAS en gouvernance d’entreprise de la HES-SO de Sierre. Après avoir obtenu son certificat de policier en 2001, Frédéric Gisler a rejoint les rangs de la Police cantonale vaudoise en tant qu’inspecteur. En 2010, il a occupé le poste de greffier puis de juge d’instruction ad hoc au sein du Tribunal d’instruction pénale du Bas-Valais. De 2011 à 2012, il a travaillé en tant que substitut du procureur au Ministère public du Bas-Valais.

Frédéric Gisler assume aussi la fonction de coordinateur en matière de violence domestique et de maltraitance infantile et de lutte contre la criminalité organisée. Selon la Police cantonale valaisanne, ses qualités humaines, ses compétences managériales, ainsi que son excellente connaissance du monde sécuritaire lui permettront de relever les défis actuels et futurs de l’institution.