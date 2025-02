RC - Dernières infos

Un film sur le célèbre chien Saint-Bernard Barry est en tournage en Valais et au Tessin

Le célèbre « Barry », chien Saint-Bernard emblématique, va avoir son film prochainement.

« Mon ami Barry » est une co-production helvético-allemande de 7 millions de francs qui se tourne actuellement dans les montagnes valaisannes, avant de se déplacer au Tessin, et de terminer en Allemagne. Un film qui raconte l’histoire d’un petit garçon au 18e siècle qui fuit vers l’Italie. Il tombe malade, et se retrouve à l’hospice du Grand Saint Bernard, où il se lie d’amitié avec un chiot nommé Barry. Celui dont on racontera l’histoire des années plus tard.

Un projet important notamment pour la Valais Film Commission, mais également pour celle du Tessin, et qui permet de mettre en valeur les paysages helvétiques.

Le reportage

Le film sortira en salles en hiver 2026.

Découvrez les coulisses du tournage en vidéo ci-dessous