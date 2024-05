RC - Dernières infos

Un festival de passionnés de retro gaming et de vieux ordinateurs aura lieu ce week-end à Martigny

Ce week-end aura lieu à Martigny la 10e édition du « Old Computer and Consoles Festival », une manifestation dédiée aux anciens ordinateurs et aux consoles rétro.

Une manière de montrer au public les machines qu’on utilisait il y a 30 ans, mais aussi de discuter avec des passionnés, et de voir l’évolution de l’informatique.

Laurent Bernard, l’un des organisateurs.

L’entrée pour les visiteurs est gratuite, afin de permettre à tout un chacun de découvrir cet univers souvent dédié aux spécialistes.