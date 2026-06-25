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Un fendant sacré meilleur chasselas du Mondial 2026

Le Mondial du Chasselas a récompensé ses meilleurs crus. Pas moins de 707 vins ont été départagés lors de cette 15e édition organisée à Aigle, un record de participation.

Le Mondial du Chasselas 2026 a réuni 707 échantillons, soit 64 de plus que l’an dernier, dégustés à l’aveugle par plus de 80 jurés internationaux. L’appellation Saint-Saphorin s’est imposée dans la catégorie des vins blancs secs. Et cette année, c’est un fendant qui a remporté la catégorie des vieux millésimes et obtenu le meilleur score de toute la compétition.

Les vins primés partiront en tournée avec cinq dégustations publiques en Suisse romande, notamment le 26 septembre au Château de Villa à Sierre. La prochaine Journée mondiale du chasselas est, elle, fixée au 12 décembre.

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