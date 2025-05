RC - Dernières infos

Un étudiant du Collège de St-Maurice a défendu le Valais au Concours National

Un jeu étudiant du collège de St-Maurice s’est rendu à l’EPFZ de Zürich après avoir été sélectionné pour la finale du Concours National. Son nom : Sébastien Stragiotti. Son travail de maturité sur les réseaux neuronaux, cœur du deep learning et de l’intelligence artificielle, a reçu la mention « très bien ».

C’est un projet à la fois ambitieux et parfaitement d’actualité que le jeune valaisan Sébastien Stragiotti a présenté lors du Concours national de science et jeunesse. Son travail de maturité traitait des réseaux neuronaux, cœur du deep learning et de l’intelligence artificielle. En alliant théorie mathématique et expériences pratiques de classification et de génération, l’étudiant en 5ème année du Collège de St-Maurice a cherché à mieux comprendre comment ces modèles fonctionnent.

Finaliste du concours et unique représentant du Valais sur 27 étudiants de Suisse romande, le résident de Charrat a reçu la mention « très bien » de la part du jury. Ludovic Turin est parti à la rencontre de Sébastien Stragiotti. Le maturiste a commencé par expliquer ce que représente le Concours National.

Ludovic Turin