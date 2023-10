RC - Dernières infos

Un espace d’accueil pour des conseils sociaux

Dans le cadre de l’appel à projets « Vaud pour vous » de l’État de Vaud, l’ARAS Riviera (Association régionale d’action sociale), Caritas Vaud et le CSP Vaud se sont associés pour développer un projet pilote visant à soutenir les personnes dans leur recherche d’information sociale.

Pour cela, Riviera pour vous, un nouvel espace d’accueil, d’information, de conseil et d’appui social sera à disposition du public dès lundi 30 octobre 2023, au centre-ville de Vevey, rue des Moulins 11, avec la visée de faciliter l’accès de la population à des conseils sociaux et à des prestations sociales. Cette prestation est gratuite et confidentielle.