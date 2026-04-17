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Un duel Ferilli–Krebs pour la tête de Blonay–Saint-Légier

Après le retrait du syndic Alain Bovay, la commune de Blonay–Saint-Légier doit se choisir un nouveau visage à sa tête. Deux candidats sont en lice : la socialiste Laura Ferilli et l’autonome Stéphane Krebs.

À Blonay–Saint-Légier, une page politique se tourne. Le syndic Alain Bovay ne s’est pas représenté aux élections communales, laissant la voie ouverte pour la syndicature. Les autorités sont désormais connues, mais il reste encore à désigner la personne qui occupera la fonction de syndic ou de syndique.

Deux candidats sont aujourd’hui en lice : Laura Ferilli, socialiste, et Stéphane Krebs, candidat autonome. Deux profils différents, deux visions aussi.

Municipale sortante, Laura Ferilli se lance dans la course avec une bonne connaissance des dossiers communaux. Elle met en avant son attachement à la commune et sa volonté de poursuivre le travail engagé, tout en apportant sa propre vision pour les années à venir.

Face à elle, Stéphane Krebs incarne un profil plus indépendant. Candidat autonome, il insiste sur son parcours et son engagement, avec l’envie d’apporter un regard différent sur la gestion communale.

Le premier tour de cette élection à la syndicature est prévu le 26 avril.

/JGA