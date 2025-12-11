RC - Dernières infos

Un demi-million de déficit pour le budget 2026 de St-Maurice

Le budget 2026 de la commune de St-Maurice est sous toit. Il présente un déficit de 514’498 francs, mais le Conseil général, réuni ce jeudi soir, l’a toutefois accepté par 27 voix pour et une voix contre.

Et ce même si la marge d’autofinancement de 2,9 millions ne suffit pas à couvrir les investissements planifiés, avec pour conséquence une hausse de la dette nette. Pour éviter de se voir la situation se péjorer, la commune a notamment décidé de créer une commission « Avenir financier » qui a pour objectif de proposer des mesures d’économies.

Les principaux investissements de 2026 concernent la zone sportive du Scex, avec une nouvelle buvette, des vestiaires ainsi qu’un terrain de football. Deuxième investissement d’importance, la route de la Cime de l’Est qui doit être entièrement remaniée.