Un concours pour les 20 ans de la Fondation Barry à Martigny

La Fondation Barry du Grand-St-Bernard à Martigny célèbre cette année son 20ème anniversaire.

Avec pour mission principale de perpétuer l’élevage des chiens du St-Bernard, la Fondation a décidé de lancer un concours pour ses 20 ans. Objectif : préserver un patrimoine historique et culturel. Pour ce faire elle invite toutes les personnes qui ont croisé le chemin d’un St-Bernard à témoigner de leur expérience avec cet animal qui continue de fasciner petits et grands. C’est également une façon ludique et symbolique de rappeler les missions de la Fondation, comme le confirme sa Directrice, Mélanie Glassey-Roth.

A noter que le 20ème anniversaire de la Fondation correspond également à l’année d’ouverture du nouveau parc thématique Barryland, ouverture prévue en juin prochain.

www.fondation-barry.ch