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Un cas de tuberculose détecté dans les écoles primaires de Saint-Maurice et Dorénaz

Un cas de tuberculose respiratoire a récemment été diagnostiqué dans les écoles primaires de Saint-Maurice et Dorénaz.

Le canton du Valais indique dans un communiqué que l’enseignant contaminé a été pris en charge par les services médicaux et qu’il n’est plus présent dans les établissements. Une enquête d’entourage est en cours, conduite par la Ligue pulmonaire valaisanne et coordonnée par l’Unité cantonale des maladies transmissibles. A l’issue de cette enquête, un dépistage sera organisé pour les enfants qui ont été en contact étroit et régulier avec le professeur en question.

Les mesures de détection concernent a priori cinq classes, réparties sur les deux établissements, indique encore le canton. Les enseignants et les parents des élèves en question ont été informés.

Les personnes ne faisant pas partie du groupe ayant eu des contacts étroits et réguliers avec l’enseignant concerné ne nécessitent pas de dépistage à ce stade. En cas de symptômes tels qu’une toux persistante et/ou une fièvre prolongée, il est toutefois recommandé de consulter un pédiatre.

LJ/c