Un carac rose pour soutenir la lutte contre le cancer du sein

Octobre est le mois de sensibilisation au cancer du sein. Différentes actions de suisse romande marquent à cette occasion leur soutien aux femmes atteintes par la maladie, à l’image du Carac Rose.

Le principe est simple : des boulangeries remplacent le glaçage vert du carac classique par du rose en signe de soutien. Pour chaque pâtisserie vendue, 50 centimes sont reversés à des associations qui proposent des activités pour les personnes atteintes du cancer. Cette année, les boulangeries participantes sont nombreuses. Mélanie Tanner, fondatrice de l’association le Carac Rose.

Parmi ces nouveaux types de collaborations, on trouve notamment des marques de bijoux, ou encore des créatrices de vêtements de sports ou de lingerie menstruelle. Mais cette action est également une manière de rappeler l’importance de se faire dépister, comme l’explique la fondatrice de l’association le Carac Rose.

Si vous souhaitez soutenir cette cause, vous pouvez vous rendre sur le site du Carac Rose ou vous rendre dans l’une des boulangeries partenaires.

