Un camion citerne a provoqué le chaos mercredi dans le Chablais

Mercredi 25 février, en fin de matinée, un accident de la circulation impliquant un poids lourd s’est produit sur l’autoroute A9, entre Bex et St-Maurice. Le conducteur du convoi a été légèrement blessé. Durant les opérations de dépannage du convoi routier, en raison d’un risque élevé d’explosion d’hydrocarbures, l’autoroute A9 ainsi que la ligne ferroviaire à proximité ont été fermées dans les deux sens.

Mercredi 25 février 2026, vers 11h30, le Centre de Traitement des Alarmes était avisé qu’un accident de la circulation impliquant un poids lourd venait de se produire sur l’autoroute A9, chaussée Rhône, entre Bex et St-Maurice.

Pour une raison que l’enquête devra déterminer, le conducteur du poids lourd est entré en collision avec un camion tampon de la Direction Générale de la Mobilité et des Routes, inoccupé au moment des faits et positionné sur la voie de droite de la chaussée Rhône afin de sécuriser une fermeture de voie. À la suite du choc, le conducteur du poids lourd a été légèrement blessé et transporté en ambulance à l’Hôpital Riviera Chablais à Rennaz. Le Procureur de service a été informé et a ouvert une instruction pénale. Il a confié les investigations à la gendarmerie mobile.

Durant les opérations de dépannage, il est apparu qu’une fuite de carburant de type gaz naturel liquéfié (GNL), issue des réservoirs du véhicule tracteur, était présente. Les caractéristiques du GNL impliquant un risque d’explosion, un périmètre de sécurité de 100 m a été ordonné. Durant les opérations d’extraction du carburant, la circulation autoroutière et ferroviaire a été fermée dans les 2 sens de circulation. La population n’a pas été mise en danger. Une réouverture totale de l’autoroute et des voies ferrées a été effectuée jeudi vers 4h.

Cet accident a nécessité l’engagement de plusieurs patrouilles de la gendarmerie vaudoise et de la Police du Chablais, de 2 ambulances, du personnel de la DGMR, des pompiers des SDIS Riviera et Chablais, du SPSL, du service CIMO Monthey venu en appui, d’un inspecteur de l’ECA, de la Protection civile vaudoise, du service des trains d’extinction et de sauvetage (TES), d’un représentant CFF, de l’Etat-major cantonal de conduite (EMCC), de la Direction générale de l’environnement (DGE) et de la Direction générale de la santé (DGS), ainsi que de la Police cantonale valaisanne qui a agi sur sont leur territoire.