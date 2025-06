RC - Dernières infos

Un bilan réjouissant pour la 15ème édition de la Fugue

La 15ème édition de La Fugue s’est tenue ce dimanche, sur un parcours de 36 kilomètres, à travers le Chablais valaisan et vaudois. Environ 10’000 personnes étaient au rendez-vous de cette édition anniversaire. La manifestation, qui promeut la mobilité douce, a réuni 16 communes pour animer les différentes aires de la boucle où de multiples activités étaient proposées dans le but de créer du lien et valoriser le territoire chablaisien. L’édition 2026 est d’ores et déjà fixée au 14 juin.