Un bilan des vendanges 2024 en demi-teinte pour le Valais

Le canton du Valais a dévoilé le bilan des vendanges 2024.

Il figure parmi les trois plus faibles depuis plus de 50 ans, avec 34 millions de kilos de raisins encavés. En cause, les conditions météorologiques comme le gel ou encore les précipitations qui ont rendu la saison viticole difficile. Au total, 19 millions de kilos de raisins rouges et 15 millions de kilos de blanc ont été récoltés. Le canton indique encore dans un communiqué que ce millésime 2024 possède tout de même de belles qualités, malgré les nombreux aléas climatiques.

C/LJ