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Un automobiliste perd la vie dans un accident aux Crosets

Un homme de 34 ans est décédé dans la nuit de lundi à mardi après une sortie de route sur le chemin de Croisette, aux Crosets. Sa passagère, blessée, a été héliportée à l’hôpital de Sion. Une enquête a été ouverte.

Peu après 1 heure du matin, dans la nuit de lundi à mardi, un automobiliste circulait sur le chemin de Croisette aux Crosets, en direction de la Croix de l’Aiguille.

Selon les premiers éléments de la Police cantonale valaisanne, le conducteur a effectué une manœuvre en marche arrière. Pour une raison que l’enquête devra déterminer, le véhicule a ensuite glissé avant de dévaler le talus situé en contrebas de la route et de s’immobiliser contre un arbre.

Malgré l’intervention rapide des secours, le conducteur n’a pas pu être réanimé. La victime est un ressortissant portugais âgé de 34 ans. La passagère, blessée dans l’accident, a été héliportée à l’hôpital de Sion.

Pour cette intervention, la Police cantonale a été épaulée par les sauveteurs de l’OCVS 144, deux hélicoptères d’Air-Zermatt et d’Air-Glaciers, les pompiers des Dents-du-Midi ainsi que la police municipale des Dents-du-Midi.

Le Ministère public a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident mortel.