Un acteur Montheysan à l’affiche d’une fiction sélectionnée au Festival du Film de Locarno

A seulement 21 ans, le jeune comédien Montheysan Abdeslam Jadrani a crevé l’écran cette année au Festival du film de Locarno.

Pour sa première expérience de tournage, l’acteur amateur, qui n’avait jamais mis les pieds sur un plateau, incarne dans « les Dieux », le rôle principal d’Adèle, un adolescent qui traverse le deuil de son père. Les premiers pas du Chablaisien dans le cinéma s’annoncent prometteurs : la fiction de 15 minutes en noir et blanc, teintée de poésie et de chorégraphies, a même été sélectionnée par le Festival tessinois pour le Prix du meilleur court-métrage Suisse.

De retour du tapis rouge, le jeune talent Abdeslam Jadrani raconte cette expérience du 7ème art à notre micro.

Le court-métrage « les Dieux » a été réalisé par le Romand Anas Sareen et produit par la société « Marmotte Production » basée à Vouvry.

Avec une ambiance monochrome, le réalisateur Anas Sareen a voulu créer un poème visuel, une histoire à l’atmosphère singulière.

Le trailer est à visionner ICI.