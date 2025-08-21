RC - Dernières infos
Un acteur Montheysan à l’affiche d’une fiction sélectionnée au Festival du Film de Locarno
A seulement 21 ans, le jeune comédien Montheysan Abdeslam Jadrani a crevé l’écran cette année au Festival du film de Locarno.
Pour sa première expérience de tournage, l’acteur amateur, qui n’avait jamais mis les pieds sur un plateau, incarne dans « les Dieux », le rôle principal d’Adèle, un adolescent qui traverse le deuil de son père. Les premiers pas du Chablaisien dans le cinéma s’annoncent prometteurs : la fiction de 15 minutes en noir et blanc, teintée de poésie et de chorégraphies, a même été sélectionnée par le Festival tessinois pour le Prix du meilleur court-métrage Suisse.
De retour du tapis rouge, le jeune talent Abdeslam Jadrani raconte cette expérience du 7ème art à notre micro.
Le court-métrage « les Dieux » a été réalisé par le Romand Anas Sareen et produit par la société « Marmotte Production » basée à Vouvry.
Le trailer est à visionner ICI.
21 août 2025