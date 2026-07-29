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Un accident de parapente fait un mort à Naters

Mardi, un accident de parapente s’est produit près du Foggenhorn, dans la vallée du Gredetschtal, sur le territoire de Naters. Un homme a perdu la vie.

Vers 15 heures 15, un pilote de parapente évoluait au-dessus du Gredetschtal. Pour des raisons encore inconnues, il a perdu le contrôle de sa voile avant d’heurter le sol dans le secteur du Foggenhorn, à une altitude d’environ 2’200 mètres. Des témoins ont immédiatement alerté les secours. Ces derniers se sont rendus sur les lieux de l’accident à bord d’un hélicoptère d’Air Zermatt, engagé par l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS 144). À leur arrivée, les secouristes n’ont pu que constater le décès du pilote. La victime est un Suisse âgé de 35 ans.

Le Ministère public de la Confédération a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.