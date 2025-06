RC - Dernières infos

Un abonnement général de transports publics pour les moins de 25 ans, le Conseil d’Etat valaisan lance la réflexion

Un postulat demande la création d’un abonnement général cantonal de transports publics à prix réduit pour les moins de 25 ans. Le Conseil d’Etat valaisan a répondu favorablement à la demande.

Trois députées chablaisiennes se mobilisent pour l’accès aux transports publics des jeunes. Jeudi dernier, un postulat demandant la création d’un abonnement général cantonal de transports publics pour les moins de 25 ans a été déposé au Grand Conseil Valaisan et accepté dans la foulée par le Conseil d’Etat. Une demande émanant des centristes Delphine Michaud, Françoise Métrailler et Sandra Cretton. Cette requête se veut une alternative au système actuel de Rail-checks qui sont, selon les dépositaires, désuets et ne répondent plus au besoin de mobilité des jeunes en formation. Une réflexion spécifique en lien avec le Chablais a par ailleurs été demandée en raison de sa proximité avec le canton de Vaud. Les précisions de Delphine Michaud, députée du Centre.

Notez que cette démarche vise également à favoriser l’usage des transports publics chez les jeunes et permet de contribuer aux objectifs climatiques du canton.

MV