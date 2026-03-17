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Un 2ème tour à la Municipalité d’Aigle

Elections communales vaudoises : on entre dans la campagne pour le 2ème tour.

Rappelons qu’à l’issue du 1ertour seulement 2 candidats ont été élus. Il s’agit du syndic sortant, le PLR Grégory Devaud et du municipal socialiste Stéphane Montangero. Pour ce 2ème tour à Aigle, quatre candidats sont toujours en course pour seulement trois sièges : Jean-Luc Duroux pour la Démarche citoyenne, Gabriel Clément de l’UDC, Fabrice Cottier PLR et Maude Allora pour la liste AlternativeS.

Le municipal sortant de la liste Démarche citoyenne, Jean-Luc Duroux, revient sur sa 4ème place lors du 1er tour avec plus de 1’300 voix.

Pour le PLR Fabrice Cottier, il n’a manqué que 130 voix au municipal sortant pour passer au 1er tour, un résultat qui a de quoi ravir le principal intéressé Fabrice Cottier.

Avec plus de 1’500 voix Maude Allora, la candidate de la liste AlternativeS, entend bien capitaliser sur son score afin de repartir pour un nouveau mandat au sein de l’exécutif aiglon.

Quant au candidat UDC Gabriel Clément, arrivé 8ème avec 807 suffrages au 1er tour, il a décidé de se lancer dans la course à l’exécutif pour ce 2ème tour à la municipalité aiglonne.