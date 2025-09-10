RC - Dernières infos

Tunnel des Évouettes : Commerçants et habitants se préparent à la vie d’après

Les Évouettes et ses commerçants s’apprêtent à tourner une page de leur histoire avec l’ouverture imminente du tunnel de contournement. De quoi supprimer quelque 17’000 véhicules quotidiens qui transitaient au cœur du village chablaisien. Prise de température avec le président de la commune et la cogérante du restaurant « L’Oxalis ».

Les quelque 1000 âmes du village des Évouettes se préparent à une nouvelle vie. Samedi, le tunnel de contournement du hameau chablaisien sera inauguré avant une mise en service prévue les jours qui suivent. L’ouvrage va permettre la suppression de près de 17’000 véhicules quotidiens.

Mis à l’enquête en 2002 et après sept ans de travaux, le chantier du tube routier est donc à bout touchant. La fin d’un très long chapitre pour l’ancien municipal en charge des transports et actuel président de la commune de Port-Valais, Patrice Tamburini. Le résident des Évouettes nous explique ce qui va drastiquement changer au cœur du village.

Parmi les commerçants des Évouettes, malgré la fin d’une très grosse densité de trafic, on ne craint pas pour autant une diminution de la clientèle. Bien au contraire, on se réjouit du calme que ce changement va apporter, comme nous le précise Safia Cherifa, cogérante du restaurant « L’Oxalis ».

L’inauguration officielle du tunnel des Évouettes est prévue samedi avant une mise en service de l’ouvrage quelques jours plus tard.

/LT