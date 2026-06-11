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Tuberculose: l’enquête s’élargit dans les écoles de Saint-Maurice et Dorénaz

Une vingtaine d’enfants et d’adultes ont été testés positifs à une exposition à la bactérie de la tuberculose après le diagnostic d’un enseignant des écoles primaires de Saint-Maurice et Dorénaz. Aucun cas de tuberculose active n’a toutefois été détecté.

L’Unité cantonale des maladies transmissibles (UCMT) a décidé d’élargir l’enquête d’entourage menée depuis plusieurs semaines après la découverte d’un cas de tuberculose pulmonaire chez un enseignant des écoles primaires de Saint-Maurice et Dorénaz.

Les premiers dépistages n’ont révélé aucun cas secondaire de tuberculose active. En revanche, une vingtaine de personnes, enfants et adultes, ont obtenu un test positif indiquant une exposition à la bactérie. Ces personnes ne sont pas contagieuses.

Par précaution, de nouveaux tests sanguins seront proposés aux élèves de plusieurs classes de Saint-Maurice ainsi qu’à une classe de Monthey ayant été en contact avec l’enseignant concerné. Les résultats seront transmis directement aux parents et, en cas de test positif, un suivi médical permettra d’évaluer la nécessité d’un traitement préventif.

Les autorités rappellent que la tuberculose se transmet généralement lors de contacts rapprochés et prolongés avec une personne atteinte et non traitée. Les enfants peuvent continuer à fréquenter l’école et à mener leurs activités normalement.

/comm-jga