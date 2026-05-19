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Troistorrents : quel avenir pour la production laitière ?

Les producteurs de lait de la Vallée d’Illiez sont invités mercredi soir à une discussion autour de l’avenir de la profession. Une soirée organisée par la société agricole de la Vallée d’Illiez avec le service d’agriculture du canton du Valais.

Quel avenir pour la production laitière ? C’est le thème de la soirée à laquelle sont conviés ce soir les producteurs de lait de la Vallée d’Illiez à la Cavagne à Troistorrents. Mise sur pied par la société d’agriculture de la Vallée d’Illiez ainsi que le service de l’agriculture du canton du Valais, cette soirée a pour vocation de rassembler les producteurs de lait et de discuter avec eux des solutions à envisager pour sauver la profession face à la baisse du prix du lait. Et pour le président de la société d’agriculture de la Vallée d’Illiez les solutions existent mais pour cela il faut travailler ensemble. Laurent Meier.

Les acteurs du monde agricole de la Vallée d’Illiez sont donc attendus mercredi soir à 20h à la Cavagne à Troistorrents.