Troistorrents: l’Assemblée primaire dit oui au niveau règlement communal sur l’eau potable

L’assemblée primaire de Troistorrents a validé lundi soir son nouveau règlement communal sur l’alimentation en eau potable. Celui sur les eaux usées a dû être reporté à une autre séance.

Sujet sensible au sein du plénum, le règlement communal de l’alimentation en eau potable de Troistorrents a été validé par le législatif chorgue à 95 oui et 35 non lors d’un vote à bulletin secret. Des hausses des taxes seront donc à prévoir pour la population de Troistorrents, en appliquant notamment le principe du consommateur / payeur, ce qui n’était pas le cas depuis plus de 30 ans.

La taxe de base, qui était autrefois forfaitaire, sera désormais calculée en fonction du nombre de pièces du logement. Un changement nécessaire pour deux raisons, détaillées par Corinne Cipolla, présidente de Troistorrents.

Concrètement, ça changera quoi pour les citoyens de Troistorrents ? La réponse de Corinne Cipolla.

L’assemblée ne se prononcera pas ce soir là sur l’autre règlement

Un autre règlement obsolète était également à l’ordre du jour: celui des eaux usées. Corinne Cipolla nous explique pourquoi il n’a pas été voté ce lundi soir.

A noter encore que les comptes 2024 de la commune ont également été acceptés.