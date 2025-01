RC - Dernières infos

Troistorrents: la « Crazy Dance Company » prépare son voyage à Vienne

Une compagnie de danse basée à Troistorrents va participer à un concours international en Autriche. La « Crazy Dance Company », composée de jeunes âgés de 10 à 17 ans, prendra la direction de la capitale, Vienne, dans six semaines. En attendant les 21 et 22 février, nous sommes partis à la rencontre de leur professeure et fondatrice de la « Crazy Dance Company », Christel Jacquemin.

Elles sont chorgues, ont entre 10 et 17 ans et danseront d’ici quelques semaines à Vienne : La « Crazy Danse Company », une troupe de 18 jeunes danseuses, s’apprête à représenter leur commune et leur région à un prestigieux concours international à Vienne les 22 et 23 février prochain. Créée en 2021 comme l’extension ambitieuse de « l’Atelier Danse Troistorrents », cette compagnie regroupe les talents les plus expérimentés et motivés. Des talents chapeautés par la fondatrice de la compagnie et professeur de danse, Christel Jacquemin, qui nous rappelle le début de cette aventure.

Leur qualification pour se rendre dans la capitale autrichienne est le fruit d’une victoire aussi surprenante qu’inattendue, en mai dernier, lors du même concours international à Genève. Les précisions de Christel Jacquemin.

En attendant les 22 et 23 février, la « Crazy Dance Company » répète ses gammes à Troistorrents avant de prendre la direction de l’Autriche.

Ludovic Turin