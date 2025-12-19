RC - Dernières infos

Troistorrents et Champéry valident leur budget 2026

L’assemblée primaire de Troistorrents a validé lundi son budget 2026, marqué par un bénéfice de plus de 145’000 francs. Le règlement sur les eaux usées, datant de 1983 et déjà reporté lors de la séance de juin, a finalement été lui aussi approuvé.

La marge d’autofinancement de près de 4 millions ne permettra toutefois pas de financer entièrement tous les investissements prévus. Corinne Cipolla, présidente de Troistorrents.

Malgré cela, c’est un résultat satisfaisant pour Corinne Cipolla, qui nous explique les raisons de ce bénéfice budgété.

Le législatif chorgue s’est aussi prononcé sur la validation du règlement des eaux usées. Ce règlement, déjà présenté devant le plénum en juin dernier, avait toutefois dû être repoussé. Les raisons de ce report avec la présidente de Troistorrents.

Un sujet qui avait déjà amené de nombreuses questions en juin, questions qui ont été posées à nouveau lors de la séance de lundi.

Pour Champéry, ça passe aussi

Champéry aussi a validé son budget 2026 lors de l’assemblée primaire de lundi. Différents crédits d’investissements ont également été votés, notamment le réaménagement du Palladium ainsi que l’installation d’un tuyau pour le projet Futurostep. L’enveloppe totale des investissements s’élève à plus de 9 millions de francs. Malgré ce programme ambitieux pour la commune, le déficit budgétaire annoncé est de 383’000 francs.