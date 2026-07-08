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Troistorrents: coupure d’eau à la route du Pas

À la suite d’une rupture de canalisation, une coupure d’eau est actuellement en cours sur la route du Pas, à Troistorrents.

Les équipes de la commune sont mobilisées et mettent tout en œuvre pour rétablir la situation dans les meilleurs délais.

8 juillet 2026

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