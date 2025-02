RC - Dernières infos

Troistorrents adopte un budget 2025 sous le signe de la prudence

Troistorrents adopte un budget 2025 maîtrisé, entre rigueur financière et investissements stratégiques. Parmi eux : les projets visant à des économies d’énergie.

Le budget 2025 de Troistorrents a été validé sans surprise lors de la première assemblée primaire de l’année, le 10 février dernier. L’objectif de la commune est clair : contenir les charges et freiner la baisse constante de la marge d’autofinancement, tout en poursuivant les investissements nécessaires.

Parmi eux, la sécurisation des torrents et l’amélioration des réseaux d’eau. 1,4 millions de francs sera consacré aux routes et places, notamment la route du Stade et la place de Morgins. Près de 780’000 francs seront par ailleurs dédiés à des projets visant à des économies d’énergies. Les précisions de la présidente Corinne Cipolla :

Avec un déficit réduit à CHF 95’900, la commune maintient une gestion prudente tout en continuant ses projets. Corinne Cipolla :

À noter qu’un apport du fonds Vièze permettra de financer certains travaux sans emprunt.

/Julie Gay