RC - Dernières infos

Troistorrents a honoré les dames ce week-end

Troistorrents a célébré la journée internationale des droits des femmes à sa manière samedi. Différents ateliers menés par des artistes féminines ont accueillis la population.

Le service culturel de la commune de Troistorrents et la bibliothèque communale ont œuvré conjointement pour mettre sur pied une journée en l’honneur des femmes ce samedi 8 mars. Honneur aux Dames, c’est son nom, proposait des ateliers créatifs, d’illustration ou encore d’écriture pour les enfants mais aussi une lecture musicale et un atelier peinture pour les adultes. Le tout, mené par des artistes féminines, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes. Une manière pour Ludivine Berizzi, archiviste et bibliothécaire de la commune de Troistorrents de véhiculer un message.

Notez encore que le service culturel et la bibliothèque ont à cœur de collaborer sur d’autres événements internationaux à l’avenir et pourquoi pas pérenniser l’événement du 8 mars.

MV