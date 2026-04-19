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Troistorrents a accueilli l’assemblée générale de la Fédération des bourgeoisies valaisannes

Les bourgeoisies ne sont pas une « valaisannerie » : la fédération des bourgeoisies valaisannes a tenu son assemblée générale vendredi, en accueillant un membre du comité de la faîtière suisse.

La fédération des bourgeoisies valaisannes a tenu son assemblée générale vendredi à Troistorrents.

L’organisation a pour rôle de défendre les intérêts des bourgeoisies, notamment auprès des instances politiques. En Valais, les bourgeoisies, généralement propriétaires d’alpages et de forêts, sont encore très présentes et veillent à la préservation de ce patrimoine. Lionel Coutaz, président de la Fédération des communes bourgeoisiales valaisannes :

Justement, vendredi Joseph Staub, membre du comité de la Fédération suisse des bourgeoisies et corporations était présent pour donner une conférence. Il explique le rôle de la faîtière suisse :

Vendredi, les 140 délégués présents ont validés les comptes et donné décharge au comité.