Trois rendez-vous pour faire avancer l’égalité à Collombey-Muraz

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la commune de Collombey-Muraz propose trois rendez-vous ouverts au public pour échanger autour de l’égalité et de la place des femmes dans la société. Projections, ciné-débat et cours de self-défense rythmeront ce programme destiné à sensibiliser et à favoriser le dialogue entre générations.

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la commune de Collombey-Muraz, en collaboration avec le BRIC senior et le service de la Culture, de l’Intégration et des Loisirs (CIL) propose trois rendez-vous ouverts au public autour de l’égalité. Le 6 mars, une soirée intitulée Mémoire(s) de femmes valaisannes mêlera archives de la RTS et témoignages lors d’une projection animée à la salle Multiactivités de Muraz. Une semaine plus tard, le 13 mars, un ciné-débat destiné aux jeunes abordera le féminisme à la buvette des Tennis. Objectif : ouvrir le dialogue entre générations et sensibiliser à la place des femmes dans la société.

Si certains rendez-vous sont ouverts à tous, d’autres sont plus ciblés, comme nous l’explique Léa Coulon, animatrice socioculturelle au sein du Service de la Culture, de l’Intégration et des Loisirs de Collombey-Muraz.

Pour cette troisième animation, on parle d’une initiation au sport de combat qui n’a pas pour but de promouvoir la violence, comme l’explique Ophélie Granger, animatrice socioculturelle au sein du BRICS Séniors.

