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Trois candidats pour la syndicature d’Ormont-Dessus

Elections communales vaudoises : la population d’Ormont-Dessus est appelée aux urnes ce dimanche.

Objectif : départager les 3 candidats pour le poste de syndic. Deux hommes et une femme ont décidé de briguer ce siège, tous issus de la liste Entente communale. Il s’agit de Nicole Tougne-Genillard, François Genillard et Jean-Marie Schlaubitz. Tous trois municipaux sortants, ils se mettent ainsi à disposition de la population qui devra faire un choix ce dimanche 26 avril. Nous vous proposons de faire connaissance avec François Genillard, Nicoles Tougne-Genillard et tout d’abord Jean-Marie Schlaubitz, qui nous explique l’importance de l’expérience en politique.

21 avril 2026

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