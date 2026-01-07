RC - Dernières infos

Trois ans de rencontres littéraires: Auteur-e-s en hauteur tire sa révérence

Lancé en 2022 à Villard-sur-Chamby, le festival au long cours Auteur-e-s en hauteur s’arrête après trois éditions consacrées à la littérature suisse romande. Sa fondatrice et présidente Sophie Aubort revient sur les raisons de cette décision et sur le chemin parcouru.

Installée sur les hauts de Montreux, l’association Auteur-e-s en hauteur proposait un format singulier : des rencontres mensuelles, de mai à décembre, réunissant un public restreint autour d’écrivaines et d’écrivains suisses romands. Lectures, discussions et dédicaces se déroulaient dans un cadre naturel, favorisant la proximité et l’échange.

Si le projet a rencontré un réel intérêt, son organisation sur la durée s’est révélée exigeante. Le temps investi, les coûts financiers et une fréquentation parfois fragile ont progressivement pesé sur la pérennité du festival.

Après trois éditions, la décision a donc été prise de mettre un terme à l’aventure. Un bilan toutefois marqué par la richesse des rencontres et la volonté d’avoir contribué, à son échelle, à la valorisation de la scène littéraire romande.

🎧 À écouter – Sophie Aubort, fondatrice et présidente d’Auteur-e-s en hauteur, revient sur la naissance du projet et les raisons de sa fin.

/JGA