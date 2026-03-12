RC - Dernières infos

Trente ans que le Mouvement de la condition paternelle Valais défend les pères

Le Mouvement de la condition paternelle Valais célèbre en 2026 ses trente ans d’existence…

L’association défend les droits des parents « non gardiens », soit ceux avec qui l’enfant ne vit pas en résidence principale, et promeut l’égalité parentale. L’occasion de rencontrer son président, Benjamin Barmaz, et d’évoquer les évolutions ainsi que les défis à venir…

Toutes les informations sur le Mouvement de la Condition paternelle Valais se trouvent sur leur site internet.