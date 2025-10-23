RC - Dernières infos

Transports 2045: le Bas-Valais snobé par les priorités fédérales, selon l’ATE

L’ATE Valais déplore l’absence de projets pour le Bas-Valais dans le rapport fédéral « Transports 2045 ». Alors que le Haut-Valais voit ses tunnels du Grimsel et du Mattertal classés prioritaires, le Chablais reste à quai.

Le Bas-Valais reste sur la touche dans la vision des transports suisses à l’horizon 2045. L’ATE — l’Association Transports et Environnement, section Valais — regrette qu’aucun grand projet ne soit prévu pour la région dans le rapport « Transports 2045 », présenté début octobre par le professeur Ulrich Weidmann et commandé par la Confédération.

Alors que les tunnels du Grimsel et du Mattertal sont jugés prioritaires pour le Haut-Valais, le Chablais et les zones touristiques du Bas-Valais, eux, ne bénéficient d’aucune amélioration. Au micro de Julie Gay, la chargée d’affaires à l’ATE Section Valais est revenue sur les lacunes criantes dans cette région. Evelyne Bezat-Grillet :

L’association appelle donc à moderniser l’offre de trains et de bus et à renforcer les liaisons entre les communes en plein essor.

Autoroutes : le “non” du peuple ignoré ?

En parallèle, l’ATE s’étonne aussi de voir figurer certains projets, pourtant rejetés par le peuple suisse, comme des contournements routiers. On retrouve Evelyne Bezat-Grillet :

Pour l’ATE, cette priorisation revient à ignorer une décision démocratique. Elle appelle donc les citoyens à soutenir son action via la campagne « Non, c’est non ».

/JGA