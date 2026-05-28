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Transition énergétique : Rossinière va se chauffer au bois plutôt qu’aux énergies fossiles

Rossinière a concrétisé jeudi sa transition écologique débutée il y a 20 ans en inaugurant « CARoss », une nouvelle centrale énergétique durable aux abords de la gare.

Depuis fin 2025, la chaudière utilise près de 1’600 m3 de pellets de bois issus des 1’000 hectares de forêts communales pour chauffer 30 bâtiments publics. A terme, l’infrastructure garantira la souveraineté énergétique de la commune en fournissant une partie de la chaleur et de l’électricité verte aux 500 habitants, tout en s’affranchissant du mazout. Dans un second temps, les particuliers seront encouragés à intégrer une communauté électrique locale en installant des pompes à chaleur ou panneaux solaires chez eux. Selon le syndic Jean-Pierre Neff, le projet profitera à toute la population.

La chaudière valorise toute la filière bois de la commune en utilisant la matière première issue des forêts. Crédit : Radio Chablais

La plus grande innovation de cette structure réside dans son financement autonome et coopératif conçu par l’entreprise Innergia SA, une forme de partenariat public-privé nouvelle génération. Concrètement, des caisses de pensions ont investi 10,5 millions de francs dans la structure (emprunts obligataires émis par SIC SA) alors que la commune de Rossinière garantit la somme durant au moins 30 ans, en réglant entre 1,5 et 2 % de frais de rendement par an, sans augmentation d’impôts ou nouvelle contraction de dette.

Cet astucieux mécanisme est porté par son James Gentizon, ingénieur, économiste et fondateur d’Innergia SA. Ce dernier prône un « libéralisme-coopératif » qui remplace l’intermédiaire des actionnaires par des utilisateurs au bénéfice direct de la valeur créée.

Alors que 80 % de l’énergie utilisée aujourd’hui sur le sol vaudois est importée, le canton ambitionne de couvrir 30 % de sa consommation grâce au chauffage à distance d’ici 2050. Douze communes vaudoises, jurassiennes, fribourgeoises et valaisannes pourraient adopter prochainement le modèle de transition énergétique décentralisée proposé par l’entreprise vaudoise, qui compte André Hoffmann, seconde fortune de Suisse et vice-président du groupe Roche, comme actionnaire principal.

ADC