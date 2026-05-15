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« Trajectoires invisibles » : quand la reconversion professionnelle AI redonne de l’espoir

La nouvelle campagne de l’Assurance Invalidité vaudoise et les centres de formation professionnelle spécialisés Le Repuis et l’ORIF, en partenariat avec la Fondation de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) et le Centre Patronal, mettent en lumière cette année les nombreuses réinsertions professionnelles réussies à travers le canton.

Nommée « Trajectoires invisibles », la série vidéo suit plusieurs travailleurs au parcours scolaire non linéaire ou atteints dans leur santé à la suite d’un accident ou d’une maladie. Malgré ces difficultés, les personnes sont souvent capables de retrouver un emploi grâce à l’accompagnement personnalisé de l’AI. « L’enjeu est de définir un projet professionnel qui corresponde réellement aux capacités de la personne. Lorsque l’orientation est juste, les jeunes, par exemple, retrouvent confiance et motivation. La plupart peuvent ainsi se former dans un métier qui leur plaît et dans lequel ils ont de réelles perspectives d’évolution », souligne Olivier Barraud, directeur de l’AI Vaud.

Par ces récits porteurs d’espoir, l’Assurance Invalidité souhaite encourager la réadaptation et encourager les employeurs à offrir davantage d’opportunités car tout le monde peut devenir une ressource précieuse. En effet, seules 1’000 des 64’000 entreprises vaudoises sont aujourd’hui certifiées en matière de réinsertion. Arnaud Métral, responsable adjoint service entreprise de l’AI Vaud nous détaille ces réussites.

« Les chevaux, cela apprend la persévérance et la patience. Avec un TDAH, on se demande parfois ce qui se passe, ce qu’on a fait de faux. C’est un handicap non visible. » Crédit : Projet Trajectoires Invisibles, OurFrame, 2026

En 2025, les mesures de réadaptation professionnelle atteignent les près de 16’000 cas en hausse de presque 13% en 3 ans (2024 : 15’063, 2023 : 15’011, 2022 : 14’136). Cette évolution s’explique par l’augmentation des problèmes de santé mentale et des cas de fragilités socio-économiques.

ADC-com