Traite d’êtres humains en Valais: 18 mois d’activités pour 28 victimes identifiées

La Traite d’êtres humains est une réalité en Valais. Un projet pilote a permis d’identifier 28 victimes en une année et demie. L’Etat va poursuivre sa lutte.

18 mois d’activités : 28 victimes identifiées… C’est le bilan que l’Association valaisanne de soutien aux victimes et témoins de traite des êtres humains, l’AVIT, a présenté ce lundi. Avec pour mission de renforcer la détection de victimes sur le terrain, l’association a permis l’identification et l’accompagnement de 28 victimes, essentiellement des femmes. Grâce à la formation de 250 professionnels issus de milieux tels que la police, l’asile, la santé, ou encore le social, l’objectif de sensibilisation de l’association est également atteint.

Les résultats de cette phase pilote, de deux ans, confirment la nécessité de cet engagement que le Conseil d’Etat a décidé de pérenniser. Mathias Reynard, chef du département de la santé des affaires sociales et de la culture qui était à l’origine du projet.

Le Conseil d’Etat versera environ 280’000 francs par année pour continuer à former des professionnels et sensibiliser à la traite d’êtres humains.

