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Trafic saturé dans le Chablais : Vaud et Valais planchent sur des solutions aux côtés des communes

Les routes du Chablais sont de plus en plus saturées par le trafic touristique, avec des répercussions directes sur la qualité de vie des habitants.

Afin de désengorger les axes lors des périodes de forte affluence, communes, acteurs du tourisme et représentants des cantons de Vaud et du Valais se sont réunis jeudi à Bex, dans le cadre de la première Rencontre Mobilité Chablais organisée par l’Association Chablais Région.

Plusieurs mesures concrètes y ont été présentées. Le canton de Vaud entend poursuivre le renforcement des transports publics, notamment en intégrant des trajets en train aux abonnements de ski, à l’image du Magic Pass. Cette saison, cette stratégie a payé selon Nuria Gorrite, cheffe du Département des infrastructures vaudoises.

Un meilleur échelonnage des vacances scolaires entre Cantons fait également partie des solutions selon Nuria Gorrite.

Dans la Vallée d’Illiez, la présidente de Troistorrents, Corinne Cipolla, plaide pour le développement de nouveaux hébergements en station, tout en soutenant un renforcement de l’offre de bus en hiver. Pour l’édile, c’est la multitude de petites mesures qui fera la différence.

Pour rappel, l’autoroute A9 enregistre chaque hiver plus de 130 heures de bouchons dans les deux sens, avec des reports de trafic dans les localités voisines comme Yvorne ou Vouvry. Malgré ces congestions, près de 90 % des skieurs continuent de se rendre en voiture dans les Alpes vaudoises et valaisannes.

ADC