« Tous en piste », un spectacle de cirque joué par les élèves des écoles primaires de Champéry

Le cirque sera mis à l’honneur ce vendredi et samedi lors d’un spectacle joué par les élèves des écoles primaires de Champéry.

Ces représentations font partie d’un projet pédagogique des écoles primaires champérolaines. Elles clôturent une année scolaire dédiée au monde du cirque, ainsi qu’à la préparation de ce spectacle intitulé « Tous en Piste ! » et de tout ce qui l’entoure. Et pour cette dernière ligne droite, un objectif bien particulier a été défini, comme l’explique Marie-Christine Dussex, enseignante des 1 et 2H.

Sur le thème du voyage, les enfants proposeront différents tableaux, encadrés par l’école d’expression artistique montheysanne ArtScénik, le tout sous un véritable chapiteau.

On retrouve Marie-Christine Dussex.

C’est Elie, élève en 2H qui répond à la question, aidée de ses camarades.

Pour Basile et Clémence, qui sont dans la même classe qu’Elie, il faudra surtout être bien attentif et ne pas se laisser distraire, et l’enseignante a elle aussi son rôle à jouer.

Plus d’informations et réservations sur le site internet de Région Dents du Midi.

Léa Jornod