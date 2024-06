RC - Dernières infos

Tourisme 4 saisons : Villars doit promouvoir son télésiège 8 places été comme hiver

Le Canton de Vaud souhaite que des mesures soient prises pour sensibiliser et informer les utilisateurs des pistes VTT de l’existence du dernier télésiège 8 places de Lac Noir – Chaux Ronde.

Cette infrastructure, réalisée en 2022, veut renforcer le développement du tourisme régional durable. Elle vise à favoriser la transition vers un tourisme moins dépendant de la neige et améliorer la compétitivité des remontées mécaniques en toute saison.

Pour rappel, le Conseil d’État a accordé une aide à fonds perdu cantonale de 1.6 million et deux prêts cantonal et fédéral, respectivement de 2.13 et 3.7 millions de francs pour la construction de cette remontée mécanique.